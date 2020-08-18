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18.08.2020 - 14:45 | | DHA

Ümraniye'de otluk alanda yangın! Helikopterle müdahale edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Ümraniye’de bir gecekonduda çıkan yangın, otluk alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Aynı saatlerde Aydos Ormanında çıkan yangına müdahale eden söndürme helikopterinin de çalışmalara katılmasıyla, yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Ümraniye'de otluk alanda yangın! Helikopterle müdahale edildi

 

Yangın saat 13.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Muşmula Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek  gecekondunun tamamını sardı. Alevler gecekondunun yanındaki otluk alana da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri  sevkedildi.

Ekipler yangının ormanlık  alana gelmemesi için büyük çaba sarf etti. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarında ekiplere yardım etti. Aynı saatlerde Aydos Ormanında çıkan yangına müdahaleden dönen  söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Söndürme helikopterinin yardımıyla otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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