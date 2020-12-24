Ümraniye'de pompalı dehşeti kamerada!

Olay, 2 ay önce Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından taraflardan biri elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, olaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayda şans eseri yaralı ve can kaybı bulunmazken, kullanılan pompalı tüfek ve bir adet kurusıkı tabanca ekipler tarafından ele geçirildi.

Şüphelilere, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan yaşanan olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin, sokak ortasında pompalı tüfekle 3 el hava ateş ettiği ve birkaç kişinin onu tutmaya çalıştığı görülüyor.