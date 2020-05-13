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13.05.2020 - 14:59 | | AA

Ümraniye'de şok baskın! Dernekte kumar oynayan 12 kişi yakalandı

İstanbul Ümraniye'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken içeride 12 kişinin bulunduğu dernek mühürlendi.

Ümraniye'de şok baskın! Dernekte kumar oynayan 12 kişi yakalandı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde bulunan bir dernekte kumar oynandığı ihbar üzerine adresi denetledi.

Denetimde kumar oynanmadığı ancak içeride 12 kişinin bulunduğu tespit  edildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri sahibine ve içerideki 11 kişiye 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 38 bin 160 lira ceza kesildi.

Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerini mühürledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz'ü telefonla aradıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destek olan ve cumhurbaşkanına hitaben mektup yazan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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