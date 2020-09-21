MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ümraniye’de şok manzara! Meşalelerle kız aldılar
ABONE OL
21.09.2020 - 10:11 | | DHA

Ümraniye’de şok manzara! Meşalelerle kız aldılar

İstanbul Ümraniye’de maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş de edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de İstek Mahallesi'nde hafta sonu gerçekleşen evden gelin alma merasiminde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaksızın eğlendiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülere ayrıca gelin almaya gelen grubun zaman zaman havaya ateş ettiği ve meşaleler yakıldığı görüldü.

 

Bahşiş için canlarını tehlikeye attılar! Polis ceza kestiİstanbul Kadıköy’de evlendirme dairesi ile Ataşehir'de nikah dairesi önünde, canlarını hiçe sayarak kendilerini gelin arabalarının önüne atarak bahşiş toplamaya çalışan, trafiği tehlikeye düşüren gençlere polis ekipleri cezai işlem uyguladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kamp korkunç bitti! Domuz saldırdı sandılar ama...

Kamp korkunç bitti! Domuz saldırdı sandılar ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

HES kodu nasıl alınır, nerede kullanılıyor? İstanbul için HES kodu kararı

HES kodu nasıl alınır, nerede kullanılıyor? İstanbul için HES kodu kararı

Sıradaki Haber