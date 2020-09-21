21.09.2020 - 10:11 | | DHA
Ümraniye’de şok manzara! Meşalelerle kız aldılar
İstanbul Ümraniye’de maskesiz, sosyal mesafesiz olarak gerçekleştirilen gelin alma merasiminde meşaleler yakılarak havaya ateş de edildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Bahşiş için canlarını tehlikeye attılar! Polis ceza kestiİstanbul Kadıköy’de evlendirme dairesi ile Ataşehir'de nikah dairesi önünde, canlarını hiçe sayarak kendilerini gelin arabalarının önüne atarak bahşiş toplamaya çalışan, trafiği tehlikeye düşüren gençlere polis ekipleri cezai işlem uyguladı.