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20.05.2020 - 13:14 | | DHA

Ümraniye'de toplu taşımada sosyal mesafe denetimi

İstanbul Ümraniye'de denetim yapan trafik polisleri corona virüs tedbirleri kapsamında durdurdukları minibüs ve otobüslerde yüzde 50 kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Minibüs ve otobüslerin içine giren polisler, hem vatandaşları hem de araç sürücülerini uyardı.

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde ekiplerin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde minibüslere ve otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralı, yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Trafik ekipleri otobüslere binerek yolculara bilgilendirme yaptı. Bir minibüste maske takmayan yolcu uyarılarak maske takması istendi.

MİNİBÜSTEN İNDİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Cadde üzerinde denetim noktasına gelen bir vatandaş, bindiği minibüs sürücüsünün denetimi görüp kendisini minibüsten indirdiğini iddia etti. Fazla yolcu aldığı için minibüsten indirildiğini söyleyen Ali Usta "Burada polislere görünce beni indirdi. Benle birlikte 4 kişiyi daha indirdi. Sonra yoluna devam etti" diye konuştu.

Çay üreticileri memleketlerine gelmeye başladıDoğu Karadeniz Bölgesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, sabah saatlerinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin kişinin gireceği bölgede, üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleri uygulanıyor.
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