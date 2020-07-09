Ümraniye’de ultrasonik maske üretimi yapılıyor

"SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN İHTİYACINI KARŞILADIKTAN SONRA HALKIMIZA VE YURT DIŞINA İHRACATA BAŞLADIK"

Firma sahibi Mustafa Toprak, "1992 yılından beri sağlık sektörünün içerisindeyim. Bu zamana kadar tansiyon aleti, fizik tedavi cihazı, masaj aletleri gibi ürünlerle faaliyet gösteriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz konular içerisinde maske ve maskeye dayalı tek kullanımlık ürünler de var. Aşağı yukarı 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Pandemi sürecinde mevcut kapasitenin üzerinde çok yoğun bir kapasite ve taleple karşılaştık. Bu talebe istinaden yaklaşık 10-15 kat civarında kapasite artırımında bulunduk. Mevcut 5-6 makinemiz vardı. Biz o dönem içerisinde yaklaşık 30 taneye yakın üretim hattı kurduk. Ürettiğimiz ürünleri, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacını karşıladıktan sonra halkımıza ve yurt dışına ihracata başladık. Aslında bu hastalık Türkiye’ye gelmeden iki ay önce de ihracata yönelik çalışan bir firmaydık" dedi.

Konuşmasına devam eden Mustafa Toprak, "Dünyada 30 farklı ülkeye ihracat yaparak başladık pandemi sürecinde. Daha sonra Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda 3 ay gibi bir zaman zarfı içerisinde 100 milyona yakın maske üreterek bakanlığa teslim ettik ve hala faaliyetimize devam ediyoruz. Şu anda ihracata ve iç piyasaya yönelik çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ESAS TEMİZ VE SIHHİ OLANI HİÇ BOYANMAMIŞ, TABİİ OLAN BEYAZ RENKTİR"

Mavi ve yeşil renklerde üretilen maskelerle ilgili konuşan Toprak, "Esas olarak aynı kumaşın boyanmasından ibaret olup en doğal temiz ve saf olanı beyaz olanıdır. Diğer renkler ise boyama suretiyle eklenilen bir şeydir. Sağlık ve koruyuculuk yönünden bir katkı sağlamaz o renkler. Sadece bu renkler görsellik yönünden farklı bir görüntü ortaya çıkarır. Ama esas temiz ve sıhhi olanı hiç boyanmamış, tabii olan beyaz renktir. Vatandaşlar bilgi kirliliğinden dolayı daha güzel daha kaliteli ve ya üstün bir koruma sağladığını düşünerek böyle bir tercih yapmak istiyorlar. Aslında üzerine kimyasal bir boya ilave etmekten öte bir şey yok. Korumada arttırıcı bir husus yok ortada" dedi.

"İHTİYACIMIZI VE CİVAR ÜLKELERİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK DÜZEYDE MASKE ÜRETİM TESİSİMİZ VAR TÜRKİYE’DE"

Mustafa Toprak, "Şu anda 2 buçuk milyon adet civarında bir üretim kapasitemiz var. Kapasitemizin yüzde 70’i, 80’i civarında çalışıyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Almanya, İtalya, İsviçre, Hollanda, Kanada, ABD, Çin geliyor. Bu dönemin başlangıcında çekmiş olduğumuz sıkıntının birinci kaynağı Türkiye’deki bütün maskelerin ihracatla Çin’e gitmesi. Eğer Türkiye’deki üretim tesislerimiz aktif halde tutulursa hem Türkiye için hem de civar ülkelerin talebinin tamamını karşılayacak düzeyde tesislerimiz var. Başlangıçta biz 3-4 firmadan biriydik maske üretimi yapan. Ama şu anda bizim haricimizde 100-150 taneye yakın firma kuruldu. Bunlar her ne kadar da ultrasonik tekniğiyle üretmeseler de yarı ultrasonik yarı elle ya da atölye dikimi dediğimiz teknik ile üretseler de sonuç itibariyle ihtiyacımızı ve civar ülkelerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde maske üretim tesisimiz var Türkiye’de" diye konuştu.