Türkiye’de ilk immun plazma naklinin yapıldığı hasta Abidin Aybar (58) da bunun en açık örneği. Malatya’da yaşayan 23 yıllık öğretmen Aybar, virüse yakalandıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Aybar’a, 5 Nisan’da immun plazma nakli yapıldı.



Pazardan kapmış

Plazma naklinden sonra durumu düzelen Aybar, 38 gün sonra taburcu edildi. Milliyet’e konuşan Aybar, “Virüsün büyük ihtimalle semt pazarından bulaştığını düşünüyorum. Koronavirüs testim pozitif çıkınca 30 Mart’ta hastaneye yattım. Solunum sıkıntısı çektikten sonra 3 Nisan’da yoğun bakıma alındım. 24 günüm yoğun bakımda geçti. Bunun 14 gününde uyutuldum. O günlerden hiçbir şey hatırlamıyorum. Normal servise alındıktan sonra kontrol ve gözlemlerim yapıldı 6 Mayıs’ta taburcu oldum” dedi.

Aybar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu süreçte umudumu hiç kaybetmedim. Malatya İnönü Üniversitesi’nin başarısı aşikar, bu nedenle hem sağlık ekibimize hem de hekimlerimize olan güvenim umudumu diri tutmamda yardımcı oldu. Plazmayı bağışlayarak bana yeniden hayat veren Gıyasettin Bakır ile de telefonla konuştum. Teşekkürlerimi ilettim. Kendisiyle ilerleyen zamanlarda yüz yüze de görüşeceğim.



Bu hastalığı atlatmış bütün vatandaşlara plazma bağışının kendilerine hiçbir yan etkisinin olmayacağını söylemek istiyorum. Ben de ilerleyen haftalarda plazma bağışı yapacağım. Bir öğretmen olduğum için yoğun bakımdan servise alındıktan sonra moral kaynağım öğrencilerim oldu. Öğrencilerim ile görüşemediğim için onları çok özledim.”



