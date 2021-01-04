Umut iyileşerek umut oldu

Bodrum’dan apar topar ambulans helikopterle İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilen Çınar Umut’u, bir dizi yüksek riskli operasyon bekliyordu. Kalbin kuvvetli kısmı olan sol yarısının hiç gelişmediği fark edilen bebeğin ilk ameliyatı henüz 6 günlükken gerçekleştirildi. Norwood operasyonu olarak isimlendirilen ameliyatta kalpten çıkan ana damar (aort) genişletilerek vücut dolaşımı sağlandı ve akciğerlere kan dolaşımını sağlamak için de kalp içinden akciğer ana atar damar arasına yapay damar yerleştirildi. Zorlu takip ve tedavi ile operasyondan 22 gün sonra taburcu edilen Çınar Umut için zorlu günler başlamıştı. Şayet ilk operasyondan istenilen sonuç alınmamış olursa, artık geri dönüş şansı yoktu. Neyse ki korkulan olmadı ancak 2018’de iki ameliyat daha geçirmek zorunda kalan Çınar Umut, 2 yıllık bekleme sürecinden sonra en son planlı ameliyatını geçen ay oldu ve hayata tutunmayı başardı. Mart ayından bu yana cerrahi operasyon ve doktor kontrolü dışında bir kez olsun evden çıkmayan Çınar Umut Çubukçu, salgının bitmesini dört gözle beklerken, mucizeye imza atarak kendi durumundaki çocuklara “umut” oldu.

‘Tek sıkıntımız salgın’

Çınar Umut’un annesi Candan Ece ise çok zorlu bir süreç ve operasyonların ardından oğlunun yaşama tutunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Şuan için tek sıkıntımız Kovid-19 salgını. Maalesef Umut’u hastalık riskine karşı hiç dışarı çıkartamadığımız gibi, hiç kimseyi de eve almıyoruz ve hiç bir yere gitmiyoruz Çınar’ın bir arkadaşı bile olmadı. Park nedir bilmedi. Tek hayalimiz pandeminin bir an önce bitmesi. Kovid-19 riski ortadan kalktığında Umut’u bir parka götürüp saatlerce oynamasını seyredeceğiz. 3 yaşındaki oğlumuz bir kez olsun çocuk parkına adım atmadı, bizim durumumuzda yüzlerce aile ve çocuk var.”