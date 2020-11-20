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20.11.2020 - 19:27 | | AA

Umutla her yerde aranıyordu... Acı haber geldi

Hakkari'de odun toplanmak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bir gün sonra cesedine ulaşıldı.

Umutla her yerde aranıyordu... Acı haber geldi

İl merkezine bağlı Üzümcü Köyü Keftan Yaylası'na dün odun toplamaya giden 42 yaşındaki Cebrail Çiftçi'den bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları, söz konusu ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Umutla her yerde aranıyordu... Acı haber geldi


Ekipler, yaklaşık bir gün süren çalışması sonucu Çiftçi'nin cesedine ulaştı.

Ormanlık alandan ekiplerce alınan ceset, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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