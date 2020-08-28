Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Üniversite kayıt tarihleri belli oldu. YKS 2020 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kaydı yapacak olan öğrenciler kayıt tarihlerini araştırıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtların ise 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

YÖK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır.