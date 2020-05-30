Üniversiteden aile kurumuna destek

Kovid-19 salgınında aile kurumunun önemli bir sınav verdiğini dile getiren Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, proje kapsamında verilecek olan eğitimler ve psikolojik desteklerle aile kurumunun güçlenmesini amaçladıklarını dile getirdi.



‘İhtiyaçlar belirlendi’



Proje ile bilimsel çalışmalara dayalı, koruyucu, önleyici ve rehabilite edici faaliyetleri kapsayan ‘Bilinçli Birey, Sağlıklı Aile, Güçlü Toplum’ modelinin oluşturulmasını hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Tarhan, şunları anlattı:

“Yaşadığımız süreç, bu projenin gerekliliğini ortaya koydu. Bu süreçte ailenin iletişim, ilişki yönetimi ve problem çözme konusundaki ihtiyaçları belirlendi. Temeli güçlü olan aileler bu sınavı başarıyla geçiyor ama sorunların ertelendiği aileler bu sınav da biraz daha zorlanıyor. Bu projeyle bu ailelere destek vermeyi ve onların psikolojik olgunluğa erişmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Prof. Dr. Tarhan, pandemi sürecinde boşanma oranlarında küresel olarak artışın yaşandığına değinerek, “Aile içi bağlar zayıfladığı zaman karşımıza başta şiddet olmak üzere bir çok sorun çıkıyor. Bu küresel bir tehdit ve önlemlerimizi almamız gerekiyor” dedi.



Salgın süresince ücretsiz olacak



Proje Koordinatörü Uzman Klinik Psikolog Çiğdem Demirsoy da, projenin toplumun tüm kesimlerine yönelik ve pandemi süresince ücretsiz olacağını belirtti.

Projede dört farklı gruba eğitim vereceklerini anlatan Demirsoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitimleri dört farklı grup üzerinden sürdüreceğiz. Dileyenler bize web sitesi üzerinden ulaşabilecek. 18 yaş altındaki bireylerin duygusal olgunluk ve ilişki yönetimi konusunda eğitimlerini sağlamak, 18 yaş üstü bireyler ve evlilik hazırlığındaki çiftlerin ‘evlilik ve aileyi’ ilgilendiren konularda bilinçlenmesi, henüz problem yaşamasa da risk altında olan çift ve ailelerin desteklenmesi, profesyonel yardım almayı gerektirecek düzeyde probleme sahip aileleri rehabilite ederek güçlenmesini sağlamak üzerinde çalışacağız.”