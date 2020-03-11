Üniversitelerden corona virüs önlemleri! Açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, üniversitelerinde corona virüsü ile ilgili aldıkları önlemler kapsamında bahar tatilininin öne çekilerek 11-20 Mart tarihleri arasına aldıklarını, derslerin mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağı bilgilendirmesinde bulundu.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL

Üniversitelerinin tüm fakülte ve birimlerinin 11 Mart - 30 Nisan tarihleri arasına planlanmış oldukları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler iptal edildiğine de açıklamasında vurgu yapan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “30 Nisan 2020 tarihine kadar tüm yurtdışı görevlendirmeler ve seyahatler de (üniversite destekli veya kişisel) iptal edilmiştir. Geçtiğimiz 14 gün içinde herhangi bir ülkeye seyahat (üniversite destekli veya kişisel) etmiş olan tüm öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği önlemler uyarınca Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 14 günlük bir izolasyon sürecini tamamlamalarını zorunlu kıldık” dedi.

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz şunları söyledi: “Ayrıca Üniversitemiz içerisine her blokta kullanabilecek el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Bahar Tatili süresince akademik ve idari personelimiz çalışmalarına evden devam edecek olup, bu dönemde tüm üniversite alanlarımızı kapsayacak detaylı bir ortam dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirilecektir. Aldığımız tüm önlemler konusunda öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDEN DE CORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Türkiye'de corona virüs vakası görülmesinin ardından öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm dersleri, online platformlarda devam ettirme kararı aldı.

Üniversite yönetimi online derslerin programının hafta sonu itibariyle duyurulacağını açıkladı. Kararın alınmasında öğrencilerin, corona virüsün yarattığı panik ve kaygı sürecini sağlıklı bir şekilde geçmeleri ve eğitim öğretimlerinin aksamamasının amaçlandığı ifade edildi. Üniversitenin konu hakkındaki kararları için resmi duyurularının dikkate alınmasına ve virüsten korunma adına yapılan duyurulara itibar edilmesi belirtildi.