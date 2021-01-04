Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılıyor? Bahar dönemi üniversiteler açılır mı? Gözler YÖK'te

Son dakika haberi... Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan uzaktan eğitim kararı YÖK'ün açıklaması ile üniversiteler için de dönem başından itibaren devam ediyor. Peki, üniversitelerde uzaktan eğitim devam edecek mi? Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?

Uzaktan eğitim ne kadar devam edecek? Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitim süreci üniversitelerde bahar döneminde de sürecek mi? Öğrencilerin gözü YÖK'ten gelecek açıklamada. Yükseöğretim Kurulu'ndan yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.