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22.10.2020 - 08:55 |

Üniversiteler bu dönem açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri

Üniversiteler ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sorunun yanıtı için gözler YÖK'ten gelecek açıklamada. Korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapan üniversitelerde yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İşte üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamalar...

Üniversiteler bu dönem açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri

Ünviersiteler açılacak mı, bu dönem yüz yüze eğitime geçilecek mi? MEB tarafından kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayan sınıfların ardından üniversiteler için de heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, üniversiteler açılacak mı?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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