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26.08.2020 - 12:36 |

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi için YÖK'ten açıklama

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri üniversitelerin açılış tarihini araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte YÖK'ten yapılan son açıklama...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılış tarihi için YÖK'ten açıklama

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2020 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini araştırıyor. İşte konu ile ilgili YÖK'ten yapılan açıklama...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."

Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.

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