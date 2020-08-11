Üniversiteli genç kızın feci sonu!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Pınar Mahallesi Köyağzı mevkisinde dün meydana gelen Hüsniye Dilek Erdoğan (45) ve Ramazan Demir (41) isimli 2 kişi serinlemek için girdiği denizde dalgalar arasında kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), jandarma, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde denizde kaybolan Dilek Erdoğan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Hüsniye Dilek Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Dilek Erdoğan’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

1 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Ramazan Demir’in bulunması için akşam saatlerinde başlatılan çalışmalar sabaha kadar sürdü. Denizde dalgıçlar ve botlarla yapılan aramalar sonucunda saat 7.00 sıralarında Ramazan Demir’in de cansız bedenine ulaşıldı. Demir’in cenazesi sudan çıkartılarak otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

19 YAŞINDAKİ ARYEN DE DALGALAR ARASINDA YAŞIMINI YİTİRDİ



Akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Babalı Sahilinde arkadaşları ile birlikte denize giren Aryen Jiyan Kartalmış (19) da boğuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından denizde Kartal’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kartal’ın cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diyarbakır Ergani eski belediye başkanı Ramazan Kartalmış’ın kızı ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Aryen Jiyan Kartalmış’ın cenazesi tamamlanacak işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır’a gönderilecek.