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20.02.2020 - 09:46 | | DHA

Üniversiteli Gülistan'Ä±n yeni görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±

Tunceli'de, 5 Ocak'tan beriÂ haber alÄ±namayan, Munzur Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Doku'yu arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±Â 47 gÃ¼ndÃ¼r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, kaybolmadan 10 gÃ¼n Ã¶nce arkadaÅŸlarÄ±yla halay Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Üniversiteli Gülistan'Ä±n yeni görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±

Tunceli'de Munzur Ãœniversitesi Ã‡ocuk GeliÅŸimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2'nci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listan Doku'dan (21) , 5 Ocak'ta kaldÄ±ÄŸÄ± yurttan Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra haber alÄ±namadÄ±. DiyarbakÄ±r'da oturan ailesinin, kÄ±zlarÄ±nÄ±n kaybolduÄŸu gÃ¼n Tunceli'ye gelerek, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ihbarda bulunmasÄ±yla arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. YapÄ±lan tespitler Ã¼zerine arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, GÃ¼listan'Ä±n son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ UzanÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼ bÃ¶lgesinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

KentteÂ 47 gÃ¼ndÃ¼r arananÂ GÃ¼listan Doku'nun yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AtatÃ¼rk Mahallesi'ndeÂ kaldÄ±ÄŸÄ± yurdun Ã¶nÃ¼nde, kaybolmadan 10 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ekildiÄŸi belirtilenÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde;Â GÃ¼listan ile bir grup arkadaÅŸÄ±nÄ±n, Ã§alÄ±nan def eÅŸliÄŸinde KÃ¼rtÃ§e ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyip, halayÂ Ã§ektiÄŸiÂ anlar yer aldÄ±.Â 

Suriye'de ABD ve Rus askeri araçlarÄ± arasÄ±nda yol kapma çabasÄ±Suriyeâ€™nin kuzeyindeki KamÄ±ÅŸlÄ±â€™da ABD askerleri kullandÄ±klarÄ± zÄ±rhlÄ± aracÄ± Rus askeri polis aracÄ±nÄ±n önüne kÄ±rdÄ±. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.
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