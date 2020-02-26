Son dakika haberi: Ünlü iş adamının villasında feci olay! Kahreden detay ortaya çıktı

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerindeki iş adamı Ali Armağan’a ait lüks villadan önceki gün öğle saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları polisi aramıştı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A’nın başına ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Yanında dedesine ait tabanca bulunan A.M.A, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmaya göre, anne ve babası boşanmış olan A.M.A, yaklaşık 20 gündür babasının yanında kalıyordu. Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen A.M.A’nın intihar etmeden önce babasını telefonla arayarak, bir süre sohbet ettiği ve telefonu kapatmadan önce, “Babacığım seni çok seviyorum.” diyerek telefonu kapattığı ve bu görüşmeden kısa süre sonra intihar ettiği belirlendi.

A.M.A’nın Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.