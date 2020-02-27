Ünlü mafya babası Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi hayatını kaybetti

1996 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy vefat etti.

Hülya Ağansoy'un yaşamını yitirdiğini ailesi duyurdu. Ağansoy'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.

MORGDA İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

1996 yılında Tevfik Ağansoy’un öldürülmesinin ardından morgda cansız bedenine sarılan Hülya Ağansoy Alaattin Çakıcı’yı tehdit ederek, “Sana söz verdiğimi gibi ağlamıyorum. Onun kanın aldığım zaman ağlayacağım aslanım” diyerek intikam yemini etmişti.

Eşinin cansız bedeni başında ağlamayarak açıklama yapan Hülya Ağansoy, 'O baba ise ben de Ana'yım. Çakıcı artık bitmiştir. Çok kan akacak.' ifadelerini kullanmıştı.