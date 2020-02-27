MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ünlü mafya babası Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi hayatını kaybetti
ABONE OL
27.02.2020 - 16:13 | | DHA

Ünlü mafya babası Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi hayatını kaybetti

Gelen bir son dakika haberine göre,1996'da hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy vefat etti. Hülya Ağansoy'un yaşamını yitirmesini ailesi duyurdu. Ağansoy'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Ünlü mafya babası Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi hayatını kaybetti

1996 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy vefat etti.

Hülya Ağansoy'un yaşamını yitirdiğini ailesi duyurdu. Ağansoy'un yarın toprağa verileceği öğrenildi.

MORGDA İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

1996 yılında Tevfik Ağansoy’un öldürülmesinin ardından morgda cansız bedenine sarılan Hülya Ağansoy Alaattin Çakıcı’yı tehdit ederek, “Sana söz verdiğimi gibi ağlamıyorum. Onun kanın aldığım zaman ağlayacağım aslanım” diyerek intikam yemini etmişti.

Eşinin cansız bedeni başında ağlamayarak açıklama yapan Hülya Ağansoy, 'O baba ise ben de Ana'yım. Çakıcı artık bitmiştir. Çok kan akacak.' ifadelerini kullanmıştı.

 

 

Hızı 50 kilometreye ulaştıMuğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları ve sözleri

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber