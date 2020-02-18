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18.02.2020 - 09:50 | | DHA

Ünlü profesörün cipine giren hırsızı eşi yakaladı!

İstanbul Taksim’de sabah saatlerinde işe gitmek evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipindeki hırsızla göz göze geldi. Eşinin yardımıyla hırsızı cipinden indiren Fındıkoğlu, şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

Ünlü profesörün cipine giren hırsızı eşi yakaladı!

Olay, Pürtelaş Mahallesi, Vişne Sokak üzerinde sabah saat 08.00'de meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı üniversiteye gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, cipine yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu gördü. Bunun üzerine cipinin kapılarını kilitleyen ünlü profesör eşi Nuriye Fındıkoğlu ve çevredekilerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Nuriye Fındıkoğlu cipin içindeki şüpheliyi dışarıya çıkarttıktan sonra kontrol altına alarak polis ekiplerini beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ünlü profesörün cipine giren hırsızı eşi yakaladı

ŞÜPHELİYİ CİPİN İÇİNDEN EŞİM ÇIKARTTI

Çalıştığı üniversiteye gitmek için cipine binmek için hamle yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, "Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" ifadelerini kullandı.

 

 

Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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