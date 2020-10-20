Ünlü radyocunun hayranı, akli dengesi yerinde olmadığı için tedavi altına alındı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanık Semiha Müge Arcan ile radyo programcısı Cem Aslan arasında bir takım anlaşmazlıkların olduğu bundan dolayı Aslan’ın etrafındakilere zarar vermeye çalıştığı belirtilerek birinin yüzüne kezzap atıp tutuklandığı belirtilmişti. Olay tarihinde ise sanığın Cem Aslan’ın arkadaşlarının çalıştığı işyerinin önüne geldiği ve Çiğdem Öner’i arkasından yaklaşarak bıçakla yaraladığı belirtilmişti. Savcılık Arcan hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

KORUMA VE TEDAVİ ALTINA ALINACAK

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatı katıldı. Sanık Semiha Müge Arcan’ın avukatı Sena İzmitli müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Arcan’ı, Kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan akıl sağlığının yerinde olmaması nedeniyle ceza verilmemesine ve sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.