Unutma suçlu sen değilsin

Siber suçlarla mücadelede güçlü ve kararlı olmanın öneminin vurgulandığı raporda, “Kendinizi suçlamadan alabileceğin önlemler var. Kendine güven. Unutma suçlu olan sen değilsin. Güvendiğin biri ile paylaşabilirsin, danışmanlık alabilirsin. Yaşadığın siber şiddeti / olayları belgele. Şikayet için yasal yollara başvurduğun zaman bu belgelere ihtiyacın olacak. Ayrıca bu belgeler durumunu görmene ve güvenlik planlaması yapmanda sana yardımcı olabilir. Şikayetçi olmaya karar verirsen bu konuda çalışan avukatlar ve Baroların Kadın Danışma Merkezleri ile görüşebilirsin. Dijital dünyada kontrolü ele alın ve şifrelerinizi sağlamlaştırın. Güvenlik ayarlarınızı yapın, iki faktörlü doğrulama sistemlerini kullanın. Ortak kullanım alanlarında güvenliğinizi artırın. Tanımadığın kişilerin erişimi olan internet bağlantıları yerine kendi internet bağını kullan. Hatta bilgisayar için internet bağlantısına ihtiyacın olunca telefonunun modem olarak kullanılabilme özelliğini (Hotspot) tercih edebilirsin. Ayrıca ortak kullanım alanlarına ait bir bilgisayar kullandığın zaman giriş yaptığın bütün platformlardan çıkış yapmayı, tarayıcı geçmişini temizlemeyi de unutma.” uyarıları sıralandı.

Düzenli kontrol edin

Dijital platformlarda uygulamalara girerken ya da uygulamaların içindeki bazı özellikleri kullanırken, başka bir platformdaki üyelikle erişim sağlandığı durumlarda güvenlik açığı oluşabildiğine dikkat çekilen raporda şunlar anlatıldı; “Örneğin, bir platforma girerken oraya özgü bir kullanıcı adı ya da şifre oluşturmak yerine Google, Facebook ya da Twitter hesabınla giriş yapmamak gibi. Kullandığın platformun güvenlik ayarlarının içinden izin verdiğin üçüncü parti uygulamalara göz atıp gereksiz olanları kaldırmak faydalı. Siber şiddete açık olduğunu düşündüğün zamanlarda konum bilgisi paylaşmamanda fayda var. Telefon ya da bilgisayarını düzenli olarak kontrol edip senin kurmadığın uygulamaları kaldırmalısın. Bu uygulamalar cihazlarına, seni takip için başkaları tarafından kurulmuş olabilir.

Sana gönderilen e-postalar her zaman iyi niyetli olmayabilir. Kötü amaçlı yazılımlar, sana gelen bir e-postada bulunan bir bağlantıyı açtığında ya da bir eke tıkladığında, eki indirip açmak istediğinde bilgisayarına tüm verilerini toplaması için bir virüs gönderen yazılımlardır.”

Acil adresler

Polis Merkezleri, Jandarma Karakolları

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM)

Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Mahkemeleri ve Adli Yardım Merkezleri)

Kadın örgütleri

Baroların Adli Yardım Büroları-Kadın Danışma Merkezleri

Arayabileceğin Acil Telefon Hatları:

155 Polis

156 Jandarma

112 Acil Çağrı Merkezi

Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı

0212 656 96 96 / 0549 656 96 96 Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı

Türkçe dışında bir dil konuşuyorsan 157 Yabancılar İletişim Merkezi

Başkaları için de yapabileceklerin var

Raporda dikkat çekilen en önemli noktalardan biri de başkalarının maruz kaldığı siber şiddete sessiz kalmamak. Bu noktada yapılacaklar ise şöyle ele alındı; “Başkalarının maruz bırakıldığı siber şiddeti ilgili sosyal medya platformuna şikayet edebilirsin.

Tanıdığın ya da tanımadığın, siber şiddete maruz bırakılan birine yalnız olmadığını göstermek için bir dayanışma mesajı gönderebilirsin

Fail, bir tanıdığın olabilir. Böyle bir durumda şiddete maruz bırakılan kişiye dair kafanda bahaneler üretirken kendini yakalarsan düşüncelerini sorgula ve şiddetin hiçbir bahanesi olmadığını unutma. Nefret söylemi içeren içerikleri, cinsiyetçi söylemleri takdir etmemeli ve yeniden paylaşarak dolaşıma sokmamalısın. Tüm paylaşımlarında etiketlediğin kişilerden izin almanda fayda var. Bir fotoğraf etiketlemesinin kimler için nasıl bir güvenlik tehlikesi oluşturacağını bilemezsin.”