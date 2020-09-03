Ups Kargo Takip (Kargom Nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır? Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

UPS kullandığı mobil servisler ile tüm iller ve ilçelerde pek çok yerleşim yerine hizmet sunmaktadır. UPS kargo işlemlerinde kargoların güncel durumlarının sorgulanması işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür.

UPS Kargo Takip (kargom nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Göndermiş olduğunuz veya adınıza gönderilen kargoların durumu hakkında bilgi alabilmek için kargo takip sistemini kullanmanız mümkündür. Sizlere verilen kargo faturası üzerinde bulunan takip kodu ile takip işlemleri gerçekleştirilmektedir.

UPS kargo sorgulama yöntemlerinden birisi de mobil uygulama üzerinden yapılan sorgulama işlemidir. UPS kargonun mobil uygulaması ücretsiz bir şekilde indirilerek takip işlemleri kısa sürede yapılabilir.

Bunun dışında telefon ile UPS kargo işlemleri ve durumu takip edilebilir. Bunun işçin çağrı merkezi müşteri temsilcisi numaraları ile bağlanıp bazı bilgilerinizi paylaşıp kargolarınızın güncel durumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri temsilcisi kargonuzun takip numarasını sizden isteyerek kargonun verildiği tarihi ve gönderinin teslim edileceği tarihi hakkında bilgileri sizinle paylaşabilir.

Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

Siparişini oluşturduğunuz kargolarınız için güncel durum bilgisini kargo takip numarasından ve UPS internet sitesi üzerinden de kolayca öğrenme imkanınız bulunmaktadır. Kullanıcıların kargolar hakkında bilgi almak için en çok kullandıkları yöntem budur. İstediğiniz yerde ve istediğiniz zaman UPS internet sitesine bağlanarak kargo takip işlemlerinizi uygulayabilirsiniz.

İnternet sitesi üzerinden kargolarınızı takip etmek için yapılacak ilk işlem UPS kargonun internet sitesine giriş yapmaktır. Açılan ekrandaki boşluğu yurt içi veya yurt dışı olmasına göre seçimi yapılarak gönderi takip numarası girilmelidir. Daha sonra ara butonuna tıklanarak kargoların hangi saatte ve hangi şubede olduğu bilgisine buradan ulaşabilirsiniz.

UPS kargo tarafından sizlere verilen kargo takip numarası kargonuz hakkında bilgi almanız için önemli bir koddur. Bu nedenle sizlere verilen takip numarasını saklamanız gerekmektedir.