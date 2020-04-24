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24.04.2020 - 17:24 |

Uras İsminin Anlamı Nedir? Uras Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Erkek çocukları için Uras ismi son dönemlerin en sevilen adları arasında bulunmaktadır. Pek çok vatandaş minik yavruları için bu ismi vermek adına internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Peki, Uras isminin anlamı nedir? Uras ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar...

Uras İsminin Anlamı Nedir? Uras Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Uras, Türkçe kökenli isimler arasında yer alıyor. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış bu isim, halk arasında çok bilinmeyen bir addır. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında Uras isminin karşılığı olarak ‘şans, talih’ anlamları çıkmaktadır.

Uras Ne Demek?

Uras, son dönemlerde halk tarafından çok fazla duyulmaya başlayan ve internette araştırılan en güzel isimlerden biridir. Kökeni çok eskilere dayanan ve Türkçe olan isimler arasında yer alır. Uras isminin anlamı ise ‘şans ve tarih’ şeklinde bilinmektedir. Şans üzerine kurulu karakteristik anlamı ve özelliği ile erkek çocukları için verilebilecek en güzel adlar arasında yer alıyor. Bu isim tek başına kullanılabilirken, değişik isimler ile uyumlu olarak değerlendirme şansı bulunmaktadır.

Uras Kur’an’da Geçiyor mu?

Uras, erkek çocukları için değerlendirilen ve kökeni Türkçe'den gelen özel isimler arasında yer almaktadır. Birçok anne baba bu isim hakkında bilgi almaya çalışıyor. Aynı zamanda Uras isminin Kur'an'da geçip geçmediği de yine merak edilen konular arasında yer almaktadır. Uras adı Kur'an'da geçmez. Talih ve şans gibi güzel anlamları üzerinden çocuğunuza verebileceğiniz en güzel adlar arasında yer almaktadır.

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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