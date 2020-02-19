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19.02.2020 - 12:20 |

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğu dizileri

30 Haziran 1987'de İstanbul'da doğan Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu ve sunucu. Balıkesirli olan Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Peki Uraz Kaygılaroğlu hangi dizilerde oynadı? İşte Uraz Kaygılaroğlu biyografisi ve Uraz Kaygılaroğlu dizileri...

Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğu dizileri

Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.

TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır " dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV' de yayınlanan Sefirin Kızı' dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.

Sunucu

Sıra Sende Türkiye
Kuyruk (2016) (sunucu)
Ve Kazanan (2015) (Sunucu)
Takip (2014) (Sunucu)
Tam Zamanı (2013) (Sunucu)
Kamuflaj (2012) (Sunucu)

Film

Eltilerin Savaşı (2020)
Karakomik Filmler (2019) - Ethem
Çakallarla Dans 5 (2018) - Kuzen Volki (Sinan)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) - Selim
Bamsı Beyrek (2016) - Bamsı beyrek
Dönerse Senindir (2016) - Kurt
Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)
Ejder Kapanı (2009)
Mezuniyet (2009)

Dizi

Sefirin Kızı (2019-) - Gediz
Aynen Aynen (2019) - Emir
Ege'nin Hamsisi (2018) - Deniz Çınar
Masum Değiliz (2018) - Mert
Klavye Delikanlı'ları (2017) - Volkan (Kuzen Volki)
Baba Candır (2015-2017) - Haluk Güney
Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt
Eski Hikâye (2013) - Ömer
Harem (2012) - Feminen Ağa
Pis Yedili (2011-2013) - Canburger
Es Es (2009-2010) - Fethi
Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009) - Ferhat
Milyonda Bir (2008) - Berke

Beyin ameliyatı olurken keman çaldıİngiltere'de beyin tümörü olan keman virtüözü, ameliyat olurken keman çaldı. Doktor bu sıra dışı ameliyat sırasında hastanın keman çalarken beyninin hangi bölümlerini kullandığını tespit ederek tümörü temizledi.
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