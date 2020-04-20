Üretim Zıt Anlamlısı Nedir? Üretim Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Karşıt kavramları karşılayan, birbirleri ile çelişen anlamlar içeren kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir.

Üretim Zıt Anlamlısı Nedir?

Üretim kelimesinin zıt anlamlısı da bulunmaktadır. Üretim kelimesinin zıt anlamlı kelimesi tüketim kelimesidir. Üretim kelimesi tüketim kelimesinin karşıt anlamıdır.

Üretim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Üretim kelimesi dilimizde kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Üretim kelimesinin anlamı aşağıda verilmiştir.

- Belirli faaliyetler ve işlemler sonucunda yeni mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Üretim kelimesi ile aynı anlama gelen ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler üretim kelimesinin eş anlamlısıdır. Üretim kelimesinin eş anlamlı kelimeleri istihsal ve kuruluş kelimeleridir. Bu sebeple aynı anlam barındırdığından cümle içerisinde üretim kelimesi yerine eş anlamlı kelimeleri kullanılabilirler.