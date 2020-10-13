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13.10.2020 - 15:46 |

Urge ne demek? Urge kelimesinin anlamı nedir?

İsveçli mevkidaşı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca mevkidaşına tepki göstererek; 'Urge diyemezsiniz' dedi. Milyonlarca vatandaş ise Urge ne demek, Urge nedir araştırmasına başladı. İşte Urge kelime anlamı...

Urge ne demek? Urge kelimesinin anlamı nedir?

Son dakika haberleri arasında yer alan Çavuşoğlu'dan İsveçli bakana urge kelimesini kullandığı üzere sert tepki geldi. Vatandaşlar ise Urge'nin ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. İşte Urge ne demek sorusunun cevabı...

URGE NE DEMEK?

Urge' kelimesi İngilizce'de 'talep etme' anlamına gelirken, 'call on' kelimesi 'çağrıda bulunma' anlamında kullanılır.

Çavuşoğlu'dan İsveçli bakana sert tepki: O kelimeyi kullanamazsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın vereceği kararı her şartta masada ve sahada destekleyeceğiz" dedi.

- Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını makul karşılıyoruz ama buna ilaveten Ermenistan'a da çekil çağrısı yapılırsa, o zaman uluslararası toplumun bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz ancak bu çağrı yapılmıyor.

- Kırım, Ukrayna toprakları söz konusu olduğunda AGİT dahil hepimiz Rusya çekilsin diyoruz ancak aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olduğunda yapmıyoruz.

- Diplomaside 'urge' kelimesini kullanmak tepeden bakmaktır. "Call on" diyebilirsiniz. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyorsunuz? Biz Suriye'yi bölmek istemiyoruz ama siz Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı destekliyorsunuz. İdlib'den de çekilin diyor musunuz? Teröristlerle Kürt kardeşlerimizi ayırt edelim.

- Kıbrıs Türklerinin haklarından neden bahsetmiyorsunuz? Hidrokarbon kaynaklarında neden hakça paylaşıma vurgu yapmıyorsunuz? Neden? AB içindeki dayanışmadan dolayı. Haksız yerdeki dayanışma AB'yi de, insanı da körleştirir. Madem insan hakları konusunda hassassınız, mülteciler konusunda Yunanistan'ı görmüyor musunuz?

- (Mevkidaşına dönerek) Siz de bir annesiniz, Diyarbakır'da çocuklarını bekleyen anneler var. Türkiye'ye özellikle 'urge' kelimesini kullanarak tepeden bakıyorsunuz.

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