Url Nedir, Açılımı Ne Demektir? Url Ne İşe Yarar?

URL NEDİR?



Yazımıza öncelikle “URL ne demek?” sorusunun yanıtıyla başlayalım. URL, Uniform Resource Loader teriminin kısaltılmış halidir. Bu terimin Türkçe karşılığı ise “Tekdüzen Kaynak Bulucu”dur. URL, internet üzerindeki bir kaynağın yerini belirtmek amacıyla kullanılır.

URL nedir sorusuna yanıt olarak, tarayıcınızda bulunan, site adresinin belirtildiği çubukta yer alan bilgidir diye biliriz. Örneğin, https://www.isimtescil.net/ bir URL’dir. Bir URL’nin tüm tarayıcılarda düzgün bir şekilde görüntülenebilmesi için 2.083 karakteri geçmemesi gerekmektedir.

“URL” nedir sorusunu yanıtladıktan sonra, URL’nin nasıl çalıştığını açıklayalım. URL, bilgisayarın sunucu ile iletişim kurarken kullandığı sayıları (yani IP adreslerini) metin haline getirir. IP adresleri, internet sitesi ziyaretçileri için kullanılması kolay olan bir veri değildir. IP adreslerinin metin haline gelmesi ise, kullanıcıların istedikleri siteye giriş yapmalarını kolaylaştırır. URL, aynı zamanda söz konusu internet sitesinin dosya yapısını da belirler. Bir URL’nin içerisinde bir protokol, bir domain adı ve bir yol bulunur.

URL, web siteleri için oldukça önemli bir konu olan SEO’nun kullanımında büyük önem taşır. “URL nedir” sorusundan sonra, URL’nin bu anlamda faydalarına göz atalım. URL’nin temel avantajlarından ilki, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmaya yardımcı olmasıdır. Bir URL, hem kullanıcıların hem de arama motorlarının işini kolaylaştırır. URL sayesinde kullanıcılar ve arama motorları söz konusu sitenin neyle ilgili olduğunu anlarlar. Bir URL insanlar tarafından kolaylıkla okunduğunda, ülkenin dilbilgisi kurallarına uygun olduğunda ve sayfanın amacını doğru bir şekilde belirttiğinde kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Arama motorlarının sıralaması da URL değişkeni ile doğrudan ilgilidir. Bildiğiniz gibi arama motorlarında üst sıralarda olmak, bir web sitesinin başarılı olmasının temel ölçütlerden biridir. URL ise web sitesinin arama motoru sıralamasını etkileyen temel faktörlerden biridir. URL’nize anahtar kelimenizi yerleştirdiğiniz durumlarda, arama motorlarında üst sıralara çıkmanız daha kolay hale gelir. URL’de anahtar kelime kullanımı sitenin arama motorlarındaki sıralamasını değiştirse de, sadece bu durum sitenizin arama motorlarında üst sıralara çıkmasını sağlamaz. Bu nedenle anahtar kelime kullanımı yaparken sitenizin URL bütünlüğünü bozan bir yapı seçmemeniz oldukça önemlidir.

Link kullanımı, bir web sitesinin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlar. Örneğin bir Facebook’ta sitenizin linkini paylaşarak, sosyal medya kullanıcılarını web sitenize çekebilirsiniz. Bu noktada URL’nin önemi ön plana gelir. Düzensiz, göze hoş görünmeyen bir URL, kullanıcı nezdinde amatör görünecektir. Optimize edilmiş, düzgün dilbilgisi kurallarına göre yazılmış ve okunaklı bir URL ise daha fazla kullanıcının web sitenizi ziyaret etmesi anlamına gelecektir.

URL nedir ve avantajları nelerdir gibi soruları yanıtladıktan sonra şimdi de URL kullanımının püf noktalarına bakalım:

URL oluştururken; basit, dilbilgisi kurallarına uygun, kolay okunaklı olmasına özen gösterin. Böylelikle hem kullanıcı deneyimini iyileştirmiş hem de arama motorları için daha cazip bir web sitesi yaratmış olursunuz. URL oluştururken karmaşık kodlar ve numaralar kullanmayın. Bunun yerine kullanıcılar tarafından daha kolay anlaşılabilecek URL’ler meydana getirin.

Bir URL kısa ve net olmalıdır. Web sitenize kullanıcı çekmenin ve o kullanıcıyı sitenizde zaman geçirmeye ikna etmenin ilk ve temel yolu URL oluşturmaktır.

URL’nizdeki kelimeleri ayırırken tire (-) kullanın; alt çizgi, nokta ya da farklı bir işaret kullanmayın. Bu şekilde kullanıcılarınızın daha iyi bir okuma deneyimi yaşamalarını sağlarsınız.

URL’nizde sadece küçük harfler kullanın. Büyük harf kullanımı, sayfa yönlendirmelerinde karışıklıklara neden olabilir.