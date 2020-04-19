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19.04.2020 - 16:18 | | DHA

Ürolog Cemal Özkan, coronaya yenik düştü!

Denizli’nin tanınmış isimlerinden, 'veteran' kategorisinde katıldığı koşularda birçok madalya kazanan Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan (74), corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ürolog Cemal Özkan, coronaya yenik düştü!

Acıpayam Devlet Hastanesi'nden bir süre önce emekli olan, Ürolog Opr. Dr. Cemal Özkan, 20 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Özkan'da, yapılan muayene, tahlil ve testlerin sonucunda 'Covid-19' teşhis edildi. Corona virüs tedavisine başlanan Özkan, meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Her gün aksatmadan 15 kilometre koşan, katıldığı master’lar atletizm yarışlarında birçok madalya kazanan, en son katıldığı koşularda 5 bin ve 10 bin metre kategorisinde Türkiye şampiyonluğu bulunan Cemal Özkan'ın ölümü, yakınları, meslektaşları ve sevenlerini üzdü.

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