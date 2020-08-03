Uşak'ta "Filyasyon Takip Kurulu" oluşturuldu

Uşak Valiliği internet sitesinde yer alan habere göre, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Fİlyasyon Takip Kurulu'nun oluşturulmasına karar verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kocabıyık, Kovid-19 ile mücadelenin ilk günden beri aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

"Filyasyon Takip Kurulu'nun salgınla mücadelede önemli görev üsteleneceğini aktaran Kocabıyık, "Salgının yayılmasını engellemek amacıyla bugün ilimizde görev yapacak "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunu" oluşturduk. Bu kurul, Kovid-19 virüsü taşıyan ve taşıyanlarla temaslı kişilere yönelik uygulanan ev karantinasını etkin şekilde takip edecek. Oluşturacağımız ekipler, il genelinde ev karantinasında bulunması gereken kişileri 14 günlük karantina sürecinde her gün değişik saatlerde günde en az iki kez evlerinde ziyaret edecek ve karantina kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek, karantina kurallarına uymayanlar hakkında işlem başlatacak." dedi.

Kurul çalışmaları ile virüs taşıyan ya da taşıma riski bulunan kişilerin topluma karışmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Kocabıyık, "Kovid-19 ile mücadelede her birey üzerine düşeni yapar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat eder, karantina kurallarına uyarsa ilimizde salgının yayılmasını engellemiş oluruz." diye konuştu.