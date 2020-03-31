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31.03.2020 - 15:37 | | AA

Uşak'ta işlek caddelerdeki yaya trafiği sınırlandırılacak!

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında il genelinde işlek cadde ve bölgelerde yaya trafiğinin sınırlandırılacağını belirtti.

Uşak'ta işlek caddelerdeki yaya trafiği sınırlandırılacak!

Vali Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek bölgelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Emniyet Müdürü Gezer'den uygulamalar hakkında bilgi alan Kocabıyık,  özellikle banka önünde bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları  konusunda uyarı yaptı.

Vali Kocabıyık, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesinde  belirtilen metrekareye düşmesi gereken insan sayısı kriterini caddelerde de  uygulayacaklarını açıkladı.

Kentin işlek bölgelerinde marketlerde olduğu gibi belli bir yoğunlukta  yaya trafiğine izin verileceğini aktaran Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, bariyerler kurarak vatandaşları, ihtiyaçları  doğrultusunda bu bölgelere alacak, işi olmayanı sokmayacağız. Bölgeye gelen  vatandaşlarımız bize işi olduğunu ispatlayacak, ödenecek faturası varsa  gösterecek, o şekilde caddeye girecek. İşi olmayanı sokmayacağız."

Öte yandan polis ekipleri, vatandaşlara anonslarla evlerinde kalma  çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

Türkiye'nin en kalabalık noktası! Hayat durduİstanbul'da vatandaşlar yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın çağrısına genel olarak uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıları dikkate almayarak dışarı çıktı.
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