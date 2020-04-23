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23.04.2020 - 14:07 | | İHA

Uslanmıyor! Üçüncü kez ceza yedi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza kesildi.

Uslanmıyor! Üçüncü kez ceza yedi

İnegöl ilçesinde birçok noktasında uygulama yapan ekipler, vatandaşların çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Ekipler izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti. Sanayide devriye gezen ekipler dolaşan bir aracı durdurmak istedi. Kaçmak isteyen araç, ekiplerin önüne kesmesiyle durduruldu. 3 kişinin bulunduğu otomobilden bir kişi yaya olarak kaçarken, diğer iki kişi ise kıskıvrak yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, F.A ve V.Ş’ye sokağa çıkmaktan ayrı ayrı 3 bin 183 TL para cezası kesildi. F.A’nın sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden bu yana 3. kez ceza yediği ortaya çıktı. Ayrıca şahsa yanında ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle trafik ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Öte yandan İnegöl genelinde bu saatte kadar yaklaşık 12 kişiye yasaklara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildiği öğrenildi.

Yasağın başlamasıyla İstanbul sessizliğe büründüİstanbul'da, yeni tip corona virüsle (kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlarda belge kontrolü yapılarak geçişe izin veriliyor.
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