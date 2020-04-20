Usta Zıt Anlamlısı Nedir? Usta Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Usta kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı bulunmaktadır. Usta kelimesinin zıt anlamlısı acemi kelimesidir.

Usta Zıt Anlamlısı Nedir?

Zıt anlamlı kelimeler birbirleri ile tam karşıt anlamı içeren kelimelerdir. Fakat zıt anlam kelimenin olumsuzu anlamına da gelmez. Usta kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri acemi, çömez, çırak kelimeleridir.

Usta Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Eş anlam ise zıt anlamın tam tersine aynı anlamı barındıran kelimelerdir. Anlam bakımından aynı olan fakat yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Usta kelimesinin ise eş anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinden bulmak mümkündür. Usta kelimesinin TDK'ya göre eş anlamı olan sözcükler becerikli, cambaz, ehil, erbap, mahir, üstat, sanatkâr kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde usta kelimesinin yerine kullanılabilir.