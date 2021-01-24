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24.01.2021 - 10:18 | | DHA

Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Baskında yakalandı

İstanbul Esenyurt ve Büyükçekmece’de emlakçı olarak kiraladığı işyerlerinin alt katında uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen Ümmühan T. yakalandı. Ümmühan T. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Baskında yakalandı

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 'Uyuşturucu madde ticareti' yapıldığına ilişkin ihbar aldıktan sonra harekete geçti. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen emlakçı Ümmühan T.’yi bir süre takip etti. Şüphelinin Büyükçekmece’de de bir işyerini emlakçı olarak kiraladığı bu işyerinin altında uyuşturucu elde etmek için ekim yaptığını belirledi. Asayiş Büro ekipleri üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası olarak kullanılan binaya yönelik operasyon düzenledi. Savcılıktan alınan izin ardından Ümmühan T.’nin Esenyurt’taki işyerinde arama yapıldı.

Emlakçı bürosunun alt katında Hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök hint keneviri, bir hap, 1 gram metamfetamin, 3.92 gr esrar tohumu, 78.15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi’ndeki nöbetçi mahkeme tarafından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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