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20.07.2020 - 11:27 | | DHA

Üvey kardeşlerin kavgasında bir acı haber daha! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde üvey kardeşlerin anlaşmazlık yaşanan arazide 'ev yapma' yüzünden çıkan silahlı kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı. Anne Hamdiye Şık'ın (61) ardından oğlu Kadir Karaaslan da kurtarılamadı.

Üvey kardeşlerin kavgasında bir acı haber daha! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

​Olay, önceki gün Bismil ilçesinin kırsal Kağıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdiye Şık, oğulları Kadir Karaaslan, Mehmet Karaaslan (33) ve gelini Bahar Karaaslan (28), 30 yıl önce ayrıldığı eşi Mahmut Karaaslan'ın evinin gitti. Şık, eski eşiyle aralarında anlaşmazlık olan arazide ev inşa edilmesine tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Hamdiye Şık yaşamını yitirirken, oğulları Kadir ve Mehmet ile gelini Bahar Karaaslan yaralandı. Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Olayın ardından Mahmut Karaaslan ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Kadir Karaaslan da bu sabah doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükselirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

 

 

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