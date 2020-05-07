07.05.2020 - 12:21 | | DHA
Üvey kızlarına cinsel istismardan tutuklandı
Bartın’da, 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç. (44) tutuklandı.
Merkeze bağlı bir köyde yaşayan kadın, ikinci evliliğini yaptığı eşi R.Ç.’nin 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu fark etti.
Annenin şikayeti üzerine, jandarma R.Ç.’yi gözaltına aldı. Çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından üvey baba R.Ç. adliyeye sevk edildi. R.Ç., ‘Tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele’ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Bir dönem düşmanların korkulu rüyası 'Uçan tabut' kuşlara kaldı!Uzun süredir Mersin sahilinde sergilenen ve bir zamanlar düşmanların korkulu rüyası olan 8-7005 bombardıman savaş uçağı, bugünlerde kuşlara kaldı. Uçtuğu dönemde yüksek kaza oranı nedeniyle ’uçan tabut’ olarak anılan savaş uçağı, korona virüs salgını dolayısıyla sahillere giriş yasağı bulunan Mersin’de kuşların ilgi odağı oldu.