Uyap Nedir? Uyap Vatandaş, Avukat Portal Girişi Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojik gelişmelerin artmasıyla Adalet Bakanlığı da online hizmet vermeye başlamıştır. Adalet Bakanlığı tarafından uygulanan bu online hizmete UYAP adı verilmektedir.



UYAP Nedir?



E-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Adalet Bakanlığının tüm merkez ve taşra teşkilatının bağlı oldukları ilgili ve kuruluşların, adli ve idari olarak tüm yargı birimlerinin iç otomasyonunu ve benzer bir şekilde bilgi otomasyonunu sistemlerini kurmuş tüm kamu ve kuruluşları ile birim entegrasyonu sağlayan bir bilişim sistemi olarak bilinmektedir.



Eski dönemlerde arşivlenmiş ve ulaşılması güç olan bazı belgeler bu sistem sayesinde kolay ulaşılabilir bir hale gelmiştir. Açılımı ise Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemidir. Bu sayede Adalet Bakanlığına bağlı olan tüm illerdeki teşkilatların, idari ve yargı organlarının donanımsal ve yazılım açısından birbirine bağlanmasına imkan sağlamaktadır. Kısaca UYAP tüm yargı sisteminin işletilmesidir diyebiliriz.



UYAP aynı zamanda tüm yargı birimlerinin faaliyet alanlarını elektronik ortama taşımasına yardımcı olmuştur. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden hangi evrakların temin edilebildiğini şu şekilde açıklayabiliriz:



- Sabıka kayıtları,

- MERNİS nüfus kayıtları

- Adres kayıt sisteminde bulunan adres kayıtlarını

- Ehliyet kayıtlarını

- Merkez bankası döviz kurlarını

- TAKBİS tapu ve kadastro kayıtları vatandaşlar tarafından temin edilebilmektedir.



Uyap Vatandaş Portal Girişi Nasıl Yapılır?



Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine vatandaşların giriş yapabilmeleri mümkündür. Bunun için e-devlet şifresinin bilinmesi gerekir. E-devlet kapısında kimlik doğrulandıktan sonra Vatandaş bilgi sistemine giriş yapılmaktadır. Vatandaş Bilişim vatandaş Sistemine e*devlet şifreniz ile giriş yapabilmeniz mümkündür.



Uyap Avukat Portal Girişi



Bir avukat portal girişi yapmak istiyor ise ilk olarak e-imza sahibi olması gerekmektedir. Bazı düzenlemeler ile portala mobil imza ile giriş yapılabilir. Burada avukatlar duruşma tarihleri ile beraber vekil oldukları dava dosyaları, Vekil olmadıkları dosyaları hakim onayı ile İnceleme imkanlarına sahiplerdir.