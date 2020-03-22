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22.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Uyarıları dinlemediler

İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalıkları olanların sokağa çıkmalarını yasaklayan genelgeyi yayımlamasından önce Milliyet, sokağın nabzını tuttu.

Uyarıları dinlemediler
GÖKHAN KAM İstanbul

İlk durağımız olan Beykoz Kanlıca sahilinde aralarında yaşlıların da bulunduğu birçok vatandaş balık tutuyordu. Balık tutanlardan 59 yaşındaki Şükrü Uskargöz, “Hiç tedirgin değilim. Ben koronavirüse inanmıyorum. Çok abarttılar bence” dedi.

Üsküdar Meydanı’ında 66 yaşındaki Recep Kılınç “66 yaşındayım. Virüs benden korksun. Evde çok sıkıldım, hava almak için çıktım. Kalabalık yerler girmiyorum” diye konuştu.

Sultangazi Meydanı’nda da aynı manzara bizi karşıladı. Gaziosmanpaşa Meydanı ve meydana çıkan caddelerde de ‘evde kal’ uyarısına uymayan çok sayıda insan sokaktaydı.Kardeşinin koronavirüs şüphesi nedeniyle Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındığını söyleyen Kadir Özçelik, “Evde çok sıkılıyoruz. Bir ara domuz gribi çıktı korktuk şimdi de bu çıktı. Ölümden korkum yok. Önlemlerimi aldım. Normal yaşamıma devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şişli’de ise bankta oturan 85 yaşındaki Yaşar Balkan, “Kolonyayı sürüp çıkıyorum” dedi.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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