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21.07.2020 - 17:33 | | DHA

Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptılar

Sakarya’da, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluşup, fotoğraflarını çekerek şantaj yapan 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptılar

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Serdivan ilçesinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluşarak tuzağa düşüren ve uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantajda bulunan kişiler takibe alındı.

Polisin operasyonu ile 3’ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şantajda bulunarak elde ettikleri parayla aldıkları iddia edilen 1 araca ise el konuldu.

Şantajda bulundukları kişilerden yüksek miktarlarda para istedikleri ileri sürülen 8 kişi, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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