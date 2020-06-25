Uykuda yakalandı! Kendini zor dışarıya attı…

Olay, saat 14.00 sıralarında Bolu Köroğlu Mahallesi Sultan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında yaşayan Dilek A. isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anneleri Dilek A. işte olan, Erkan Ş.(13) ve Yağmur Ş.(15), yangına uykuda yakalandı. Bir süre sonra uyanan iki kardeş, yangını fark edip, hemen dışarı çıktı.

Apartmanın dumanlarla kaplandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Olayın şokunu üzerinden atamayan genç kızı ise, evin yandığını duyan yakınları teselli etti. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.