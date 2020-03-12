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12.03.2020 - 16:00 | | DHA

Uykularında bıçakladığı annesi öldü, babası ağır yaralı!

Mardin’in Dargeçit ilçesinde Furkan B.'nin (18), uyudukları sırada bıçakladığı annesi Latife B. yaşamını yitirdi, babası Şeyhmus B. (47) ise ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan Furkan B., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Uykularında bıçakladığı annesi öldü, babası ağır yaralı!

Olay, sabaha karşı, Dargeçit ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan B., henüz bilinmeyen nedenle eline aldığı bıçakla annesi Latife B. ve babası Şeyhmus B.'nin uyuduğu yatak odasına girdi. Furkan B., önce annesini ardından da babasını boğazından bıçakladı.

Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Latife B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Şeyhmus B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evden kaçan Furkan B., kısa sürede polis ekiplerince üzerindeki bıçakla yakalanarak, gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Furkan B., emniyette sorguya alındı.  

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