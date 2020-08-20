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20.08.2020 - 10:23 | | DHA

Uyuduğu duba denize sürüklendi! 4 yıldır bulunamıyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde, denizde yüzdükten sora üzerine çıkıp uyudukları dubanın, açık denize sürüklenmesi sonucu kaybolan arkadaşlardan Çınar Gürses'ten (35) aradan geçen 4 yıla rağmen haber alınamadı. Gürses'in beraberinde bulunan Serdar Yalçın'ın (32) kaybolduktan 9 gün sonra Yunanistan'ın Fourni Adası'nda cansız bedeni bulunmuştu.

Uyuduğu duba denize sürüklendi! 4 yıldır bulunamıyor

Çeşme Alaçatı’daki bir kulüpte barmenlik yapan Çınar Gürses (35) ile İstanbul’dan ziyaretine gelen arkadaşı Serdar Yalçın (32), 7 Temmuz 2016 günü denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkan arkadaşlar, uykuya daldı. Ancak Yalçın ve Gürses'in üzerinde uyuduğu dubayı kıyıya bağlayan halat koptu. Duba açık denize sürüklendi. 

Uyandığında kendilerini denizin ortasında bulan Gürses, telefonla kıyıdaki arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşları da Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi verdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde arama-kurtara çalışması başlattı. Ancak arkadaşlara ulaşılamadı.

İki arkadaş kaybolduktan 9 gün sonra, Yunanistan'ın Samos Adası yakınındaki Fourni Adası'ndaki bir koyda balıkçılar, Serdar Yalçın'ın cansız bedenini buldu. Çınar Gürses'ten ise aradan geçen 4 yılda rağmen haber alınamadı.

 

 

 

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