23.05.2020 - 10:49 | | İHA
Uyuduğu sırada koltuktan düşen şahsın başına soba maşası saplandı
Kastamonu’da uyuduğu sırada koltuktan düşen yaşlı şahsın başına soba maşası saplandı. Maşanın bir kısmı itfaiye ekiplerince kesilirken, kalan kısım ise ameliyatla alındı.
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde ikamet eden ve ismi öğrenilemeyen yaşlı şahıs, koltukta uyuduğu sırada düşmesi sonucu kafasına soba maşası saplandı.
İhbar üzerine yaralanan yaşlı şahıs, 112 Acil Sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı şahıs, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Burada tedavi altına alınan yaşlı şahsın kafasına saplanan soba maşasının bir kısmı, ilk olarak itfaiye ekiplerince kesildi. Ardından kafa tasında kalan kısım ise, yapılan ameliyat ile çıkarıldı. Kafasından soba maşası çıkarılan yaş şahıs, daha sonra servise alınarak tedavisine başlandı.
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