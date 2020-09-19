Uyum haftası nedir, yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler...

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül'de anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için ders zilini çalıyor. Veliler ise bazı konularda endişeli... 'Çocuklar hangi gün, kaç saat derse girecek? Sınıflar kaç kişilik olacak, virüsten nasıl korunulacak?' 'Çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler ne yapacak?' İşte merak edilen soruların yanıtı...

Bakanlığın özellikle okuma yazmayı öğrenecek birinci sınıf öğrencilerine öncelik tanıması çok doğru bir karar. Çünkü, birinci sınıf öğrencilerinin eğitim hayatlarının bu ilk adımlarında öğretmenleriyle tanışmaları çok önemli. Yazı yazabilmesi için kaleme dokunması, doğru kalem tutması, el kaslarını doğru kullanması ekrandan öğrendiğinden daha iyi olacaktır. Uzmanlar 6 ay eğitimden uzakta kalanların okula uyumda ciddi zorluklar yaşayacaklarını sık sık vurguluyor. İşte bu nedenle bu deneyim çok ama çok önemli. Ses temelli öğrenim için de yüz yüze eğitim şart.

DERSLER KAÇ SAAT OLACAK?

Bakanlığın açıklamasına göre, ‘uyum haftası’ adı verilen ilk hafta okul öncesi ve birinci sınıflar haftada 2 gün okula gidip yüz yüze eğitim alacak. Çocuklar 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olarak ders yapacak. Öğrenciler yarım gün okulda kalacak.

Aileler ve eğitimciler birinci sınıflar kadar sınava girecek 8 ve 12’nci sınıfların da okulda olması gerektiğini düşünüyor. Bakan Ziya Selçuk’un, sınavlarda tüm konulardan sorumlu olunacağını açıklamasının ardından bu konuda da adım atılması şart. Çünkü, Bakan Selçuk’un açıkladığı gibi öğrenciler, merkezi sınavlarda müfredatın tamamından sorumlu olacak. İlkokulda sınav yok ama ortaokul ve lise öğrencilerinin okullarında yüz yüze sınavlarına girmesi öngörülüyor. Randevulu sistemle yapılması planlanan sınavlarda öğrenciler sırayla okula gidip sınava girecek.

KORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNULACAK?

Koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında öğrenciler okullarda yemek yemeyecek. Bir sınıf iki gruba ayrılacak, sınıfın yarısı bir gün, yarısı bir başka gün okula gelecek.

Dışarıdan gelebilecek bir bulaş riskinin önüne geçebilmek için okullara kesinlikle ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Okullar defalarca dezenfekte edildi, fiziki olarak hazırlandı. Yaklaşık bir aydır açılış provaları sık sık tekrarlandı. Bu dönemde başta özel okullar olmak üzere birçok okul bir hayli masraf yaparak “TSE Okulum Temiz” belgeleri aldı. Umarım okullar açılır ve belgeler de amacına erişir.

Öğrenciler okulda temassız oyunlar oynayacak. Okula yeni başlayanların eğitimi daha önce oynanmış, çocukların keyif aldığı birbirinden farklı oyunlarla tamamlanacak. Bakanlık bu amaçla hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyun belirledi. Her oyun çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve işbirliği gibi çeşitli edinimleri geliştirmeyi hedefliyor. Çocuğun okul ortamında maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içselleştirmesi isteniyor.

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYEN VELİLER NE YAPACAK?

Çocukların okula gönderilmesi konusu da velilerin inisiyatifinde. İsteyen veli çocuğunu dilekçe yazıp okula göndermeyebilecek.