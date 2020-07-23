MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Burhan Üstün seçildi
ABONE OL
23.07.2020 - 11:28 | | İHA

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Burhan Üstün seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün seçildi.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Burhan Üstün seçildi

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yeni başkanı belirlemek için toplandı. Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün, Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 12 oyla başkanlığa seçildi.

BURHAN ÜSTÜN KİMDİR?

Burhan Üstün, 10 Ocak 1956 tarihinde Polatlı’da doğdu. Ankara Keçiören Lisesini bitiren Üstün, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Eceabat’ta yedek subay olarak yaptı. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Burhan Üstün, sırasıyla Sivas, Kozan, Çıldır, Oğuzeli, Pazarcık, Taşköprü, Sincan ve Ankara hakimliği görevlerinde bulundu.

16 Mart 2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Üstün, 14. Hukuk Dairesinde görev yapmaktayken 30 Mart 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10 Nisan 2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilen Üstün'ün 14 Nisan 2019 tarihinde bu görevi sona ererken, üye olarak görevine devam etti.

    İzmir'de sokak ortasında fuhuş pazarlığı!İzmir'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yol kenarında başlayan fuhuş pazarlıkları apartmanların aralarında son buluyor. Bölgede oturan vatandaşlar durumdan şikayetçi olduklarını belirterek tepki gösterdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüse rağmen tıka basa yolculuk!

    Corona virüse rağmen tıka basa yolculuk!

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arife günü tatil mi?

    Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arife günü tatil mi?

    Sıradaki Haber