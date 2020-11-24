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24.11.2020 - 17:07 | | İHA

Uyuşturucu haplarla yakalanan 4 kişi adliyeye çıkarıldı!

Afyonkarahisar’da yeşil reçete ile satılan 106 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Uyuşturucu haplarla yakalanan 4 kişi adliyeye çıkarıldı!

Olay, Uydukent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri şüphe üzerine içerisinde dört kişinin bulunduğu 03 AAK 072 plakalı bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler uyuşturucu amaçlı kullanan 7 film tablet sentetik ilaç ele geçirdi. Araçtaki S.Ç. (21), B.K. (25), M.A. (23), ve H.B., gözaltına alındı. Yakalan şahıslar uyuşturucu hapları A.İ.’den (29) aldıklarını söylemeleri üzerine ikinci bir operasyon yapan ekipler bu şahsı da evinde yakaladı. Evde yapılan aramada ise 4 film tablet halinde sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon sonunda 106 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, şahıslardan H.B.’ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, S.Ç., B.K., M.A. ve A.İ., adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

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