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04.06.2020 - 09:58 | | DHA

Uyuşturucu operasyonunda teyze- yeğene gözaltı

Adana’da, polisin düzenlediği operasyonlarda 23 kilo 286 gram toz esrar, 6,7 gram bonzai, 11,3 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2'si teyze ve yeğen olan 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda teyze- yeğene gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Bu kapsamda merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları takip sonucu Suriyeli şüpheliler Jalal H. (25) ile teyzesi Fatma M.’yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 118 paketin içerisinde 23 kilo 286 gram toz esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde önceden belirlenen bir adrese baskın düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Ali Y. (47) ve Doğukan İ.’yi (18) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6,7 gram bonzai, 11,3 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Jalal H. tutuklanırken, Fatma M., Ali Y. ile Doğukan İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Taksisine almak istemediği alkollü kadın dehşet saçtıAdana'da taksici Servet Tarhan, alkollü olduğunu öne sürdüğü S.K.'yı aracına almadı. Bunun üzerine öfkelenen S.K., önce bıçak çekerek taksi şoförünü tehdit etti, ardından da aracın dikiz aynalarını kırdı.
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