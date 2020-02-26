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26.02.2020 - 15:29 | | DHA

Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım

Samsun’da polisin düzenlediği operasyonda, 4 kilo 493 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Tülay A. ile oğlu ve 3 akrabası gözaltına alındı. Tülay A.'nın polisteki ifadesinde uyuşturucu hapları çöpte bulduğunu, ağrı kesici sanıp aldığını söylediği belirtildi.

Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hastane ve Kadifekale mahallelerinde uyuşturucu imalatı yapıldığı istihbaratını aldı.

Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan evlerin Tülay A.(51) ile oğlu Feridun A. ve akrabaları Kani A., Hikmet A. ve Doğukan K.’ya ait olduğunu belirledi.

Adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 493 gram sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu haplar, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tülay A. ile oğlu ve 3 akrabası gözaltına alındı. 

‘HAPLARI AĞRI KESİCİ SANDIM’

Evinde uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilen Tülay A.’nın polise verdiği ifadesinde, maddeleri çöpte bulduğunu ve hapları ağrı kesici sandığı için aldığını söyledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tülay A., ise adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin ‘Uyuşturucu maddeleri neden evinizde bulundurdunuz?’ sorusuna, ‘Sen daha iyi bilirsin, okumuş adamsın’ dediği öğrenildi.

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