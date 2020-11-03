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03.11.2020 - 17:27 | | İHA

Uyuşturucu tacirleri Cash’ten kaçamadı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yapılan operasyonda Narkotik Köpeği Cash, uyuşturucu tacirleri tarafından saklanan 462 gram bonzai uyuşturucu maddesini dakikalar içinde buldu.

Uyuşturucu tacirleri Cash’ten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda Burhaniye ilçesinde S.U.’ya ait evde arama yapıldı. Aramada uyuşturucu tacirleri tarafından saklanan 462 gram bonzai uyuşturucu maddesi narkotik köpeği Cash tarafından yapılan aramada dakikalar içinde gardolapta yorganların arasında saklanmış bir şekilde bulundu. Yapılan çalışmada S.U., S.Ö, E.İ, A.Ü, F.Ş, ve S.G, isimli 6 kişi göz altına alındı. Kişilerin polisteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

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