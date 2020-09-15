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15.09.2020 - 01:11 | | AA

Uyuşturucu tacirlerine darbe! Bir haftada 2 bin 651kişi yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilenuyuşturucu operasyonlarında, 56 ilde 2 bin 651 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine darbe! Bir haftada 2 bin 651kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 342 kilogram esrar, 214 kilogram eroin, 6 kilogram kokain, 77 kilogram skunk, 40 kilogram metamfetamin, 9 kilogram bonzai ve 111 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 45 tabanca ve tüfek ile 18 bin 215 lira ele geçirildi, 2 bin 651 şüpheli gözaltına alındı

'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
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